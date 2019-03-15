В Ривном спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном пассажирском автобусе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

15 марта в 00:52 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании пассажирского двухэтажного автобуса по ул. Старицкого. По указанному адресу было направлено дежурное отделение пожарных 1-й государственной пожарно-спасательной части, отделения пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГосЧС области и оперативно координационный центр ГУ.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что огнем полностью охвачен двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные автомобили.

Уже в 01:13 пожар был локализован, а в 01:55 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем полностью уничтожен автобус. Жертв и пострадавших нет.