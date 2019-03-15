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Украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской в ​​условиях полного установления режима тишины. Об это заявил в комментарии Радио Свобода председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

«Станица Луганская - это известный сложный феномен, поскольку там разрушен мост. Предполагается там установление режима тишины, чтобы отремонтировать мост и создать благоприятные условия для людей. Российская сторона практически не дает нам гарантий остановки огня. И когда практически обстрелы происходят, мы не можем в Станице Луганский начать ремонт моста», - сказал Марчук.

По его словам, российская сторона вообще отказывается вести переговоры по режиму тишины, пытаясь переориентировать украинскую сторону на прямые переговоры с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

«Поэтому мы заявили, если российская сторона и ОРДЛО в этом не пойдут на компромиссной вариант - какой ширины должен быть мост и как его отремонтировать, если не будет никаких согласований, тогда Украина в соответствии с документом, который Россия подписала в марте 2014 года, где определена линия столкновения по фарватеру линии реки Северский Донец, в одностороннем порядке готова начать ремонтировать этот мост», - сказал Марчук.

По его словам, Украина хочет сделать мостпроходным для людей и транспорта не более 5 тонн, чтобы предотвратить движение военной техники. Согласия России и представителей ОРДЛО пока нет, добавил Марчук.
ForUm

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