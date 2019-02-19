По меньшей мере, шестнадцать штатов в понедельник вечером подали иск против объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайной ситуации национального уровня.

Об этом сообщил в тот же день центральный американский телеканал CNN, передает Укринформ.

«Группа штатов во главе с генеральным прокурором Калифорнии Хавьером Бесерра подали иск в суд США в Северном округе Калифорнии», - говорится в сообщении.

Как пояснил в этой связи сам Бесерра, групповой иск направлен на то, чтобы «попытаться остановить президента от нарушения Конституции, разделения властей, кражи денег американцев и штатов, которые были выделены для них Конгрессом на законных основаниях».

Эту позицию поддержали генеральные прокуроры штатов Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вирджиния.

Это лишь один из последних вызовов в правовой сфере для администрации Трампа. Против него выдвинуты многочисленные судебные иски в связи с попыткой президента привлечь миллиарды долларов на строительство пограничной стены без одобрения Конгресса.

Напомним, 15 февраля глава Белого дома Дональд Трамп после того, как Конгресс США отказал ему в выделении $5,7 млрд на пограничную стену, объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня. При этом, своим распоряжением он предусмотрел перераспределение около $8,1 млдр из фондов Минобороны и Минфина на выполнения его давнего обещания – возведение стены на границе с Мексикой.