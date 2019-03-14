Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по фактам халатного отношения чиновников Министерства обороны при контроле над поставками минометов «Молот», что привело к убыткам в размере 72 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании Не «мальчиками» едиными. Почему дело Гладковского - лишь верхушка айсберга» на Украинский правде.

В постановлении суда от 21 декабря 2018 приводится информация следствия, согласно которой между Министерством обороны и ОАО «Завод «Маяк», который входит в структуру концерна «Укроборонпром», был заключен контракт на поставку минометов калибра 120 мм М120-15 «Молот» стоимостью 483 тыс. грн за единицу.

Во время поставки в военную часть А4559 (пгт Оржев Ривненской области) у части минометов выявлены технические недостатки, а часть из них во время непродолжительной эксплуатации вышли из строя.

«По результатам дефектации установлено конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов», - подытожили прокуроры.

Контроль выполнения ПАО «Завод «Маяк» условий государственного контракта осуществляли должностные лица 5277 военного представительства МО Украины, которые халатно отнеслись к своим должностным обязанностям по контролю поставки продукции, в результате чего нанесен существенный вред государству в виде денежных средств в размере 7,2 млн грн.

Как выяснило следствие, на заводе «Маяк» не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому «Маяк» закупал различные части к миномету у многочисленных частных поставщиков. 50 процентов составляющих миномета поставляло ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову. Ныне народный депутат входит во фракцию «Блок Петра Порошенко».

Параллельно в суде «Старокраматорский машиностроительный завод» пытается взыскать с завода «Маяк» две задолженности за поставки минометов в суммах 1,7 млн грн и 2,04 млн грн.

Допрошенная в качестве свидетеля заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и кооперации сообщила, что при трех оплатах более 76 млн грн с ОАО «Завод «Маяк» 80% процентов стоимости 2-х заключенных с ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод» договоров, вопреки установленному порядку, служебную записку вместе со счетом-фактурой в финансовый отдел завода не составляли и руководство предприятия ее не визировало.

Напомним, 23 сентября 2018 около 21:00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате два военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В июне 2018 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.