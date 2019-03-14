Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.

Как сообщает пресс-служба регулятора, церемония награждения состоялась 13 марта вечером в Лондоне, Великобритания.

«Мы переняли новую культуру и ценности. Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы начали диалог со стейкхолдерами. Мы объясняем общественности каждый свой шаг на выбранном пути. Мы четко озвучиваем возможности и вызовы, которые возникают перед нашим государством. Мы берем на себя ответственность за свои слова и поступки», - отметил глава НБУ Яков Смолий в своей речи.

Напомним, объявление победителей Central Banking Awards состоялось 23 января этого года. Как тогда отметили в Central Banking Awards, с 2014 Национальный банк столкнулся с многочисленными проблемами - конфликтом в восточных регионах страны, ростом инфляции, неработающей банковской системой. В таких условиях Нацбанку было легко поддаться соблазну не обнародовать никакой информации или даже снизить прозрачность институты, однако НБУ во главе с Валерией Гонтаревой и Яковом Смолием выбрал другой путь.

Так, Нацбанк значительно увеличил объем информации, которую он обнародует о своей работе, говорится в сообщении Central Banking Awards.

Справка

Английское издательство Central Banking основано в 1990 году. Оно занимается изданием одноименного профильного журнала, серии книг и тематических брошюр (whitepapers), а также ежегодной наградой Central Banking Awards. Издательство также проводит образовательные профессиональные мероприятия для центробанкиров и участников финансового рынка.

Central Banking - топовый международный журнал для центробанкиров, который читают в 130 странах мира и получают сотрудники 120 центральных банков.

Central Banking Awards - ежегодная награда профильного журнала. Она состоит из 26 категорий, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 категорий – участников финансового рынка.

Категории, по которым выбираются лучшие центральные банки: центральный банк года, председатель года, пожизненное достижение председателя, экономические исследования центральных банков, прозрачность, управление резервами, управление наличным оборотом, управления рисками, инициатива года, сайт, выдающийся вклад в развитие институциональной способности центрального банка, финансовая инклюзия, а также развитие инфраструктуры платежей и рыночных операций.

Подачи заявки в Central Banking Awards бесплатные и осуществляется в онлайн-режиме.

По результатам 2018 в категории «Прозрачность» был награжден Банк Ирландии, 2017 - Банк Канады, 2016 года - Банк Израиля, в 2015 году - Национальный банк Чехии, в 2014 году - Риксбанк (центральный банк Швеции).