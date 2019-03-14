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Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины  задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды Верховцевским мэром.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, за неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов мэр пообещал «решить вопрос» о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верховцевского района.

13 марта после получения части указанной суммы неправомерной выгоды в размере 5000 долларов чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области.
ForUm

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