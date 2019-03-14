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В работе Facebook и Instagram произошел сбой, затронувший пользователей по всему миру. Сбой задел также мессенджер Facebook и WhatsApp.

Пока не ясно, что привело к сбою работы этих соцсетей и мессенджеров, передает Русская служба ВВС.

Для компании Facebook это самый серьезный сбой в работе за ее историю, он продолжался большую часть дня в среду.

Последний раз компания переживала похожие проблемы в 2008 году, когда у нее было 150 млн пользователей. Сейчас их около 2,3 млрд.

«Мы в курсе того, что некоторые люди испытывают затруднения в пользовании приложениями компании Facebook, - говорится в ее заявлении. - Мы работаем над тем, чтобы разрешить эти проблемы как можно скорее».

Хотя главная страница соцсети была доступна, многие пользователи сообщали, что не могли ничего там постить.

Пользователи Instagram говорят, что не могли обновлять ленту и добавлять новые фотографии.

Согласно данным сервиса Downdetector, следящего за работой популярных сетей, проблема была глобальной.

 
ForUm

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