Информация, которую получали сотрудники СБУ с использованием специальных технических средств, не связана ни с одним из кандидатов в президенты Украины, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины в соответствии с постановлений Киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением.

Так, сотрудники Главного следственного управления Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в ​​Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации. Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и мало признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что сотрудники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов или их окружением. «Поэтому указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, не имеющего отношения к избирательной кампании», - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

В СБУ заявили, что сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности Службы безопасности к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы.