Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая на 50% дороже той, по которой в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова.

Об этом сообщают Наші гроші.

По данным ГП «Энергорынок», в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт*ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт*ч). Таким образом тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем этого года. «Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю», - говорится в публикации.

В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт*ч. То есть цена украинского Энергорынка на 45% выше от цены венгерской бирже.

Напомним, в Украине крупнейшим поставщиком «угольной» электроэнергии является группа ДТЭК Рината Ахметова. Также ДТЭК контролирует более 90% экспорта электроэнергии в Венгрию. В декабре 2017 года Антимонопольный комитет выдал рекомендацию Министерству энергетики и НКРЭКУ об открытии рынка для импорта. Однако эти органы не предоставили разрешения на импорт дешевой электроэнергии из Европы.

На экспорт идет электроэнергия, произведенная Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциями. Они находятся в Бурштынском энергоострове, который отсоединен от энергосистемы Украины и синхронизирован с европейской системой. Эти ТЭС сначала дорого продают свою электроэнергию «Энергорынок», а затем дешево выкупают ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу. В 2018 году разброс цен был такой – ДТЭК продавал «Энергорынку» по цене 1,8 грн за кВт*ч, а потом выкупал по 1,59 грн за кВт*ч, и в годовом исчислении это составило 1,3 млрд грн дотации группе Ахметова со стороны всех производителей более дешевой электроэнергии Украины.

С весны 2016 года в Украине действует формула Роттердам+, которая вызвала рост тарифов ТЭС на 140% – с 0,9 грн за кВт-ч до 2,2 грн за кВт-час.