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С начала «новогоднего» перемирия и до 7 марта в Донбассе погибли 12 украинских военных. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, сообщает LIGA.net.

По ее словам, с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года вследствие обстрелов погибли 12 военнослужащих ВСУ, еще 105 получили ранения.

Зеленко отметила, что боевики обстреливали не только военных, но и гражданские объекты.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе за 2018 год. 
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