В районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Национальной полиции.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около полуночи 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района.

В результате взрыва гранаты в блиндаже двое военнослужащих погибли, один получил ранение.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Собеседник агентства добавил, что проводятся следственные действия с целью установить, было ли это умышленное убийство или несчастный случай. Следствие будут проводить следователи военной прокуратуры.