Группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прилетит 13 марта в Крым для участия в мероприятиях, посвященных пятой годовщине оккупации полуострова, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на подконтрольный Кремлю парламент Крыма.

«Визит делегации депутатов парламента Франции в Крым состоится с 13 по 16 марта. Политики примут участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с Россией», – говорится в сообщении.

Во время визита политики посетят международный детский центр «Артек», погуляют по набережной Ялты, посетят мемориал на Французском военном кладбище в Севастополе. В программе визита также запланированы встречи с местными депутатами.

В Украине прокуратура АРК открыла уголовное производство по ст. 332-1 за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма Мариани и другими французскими парламентариями в 2016 году.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.