Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера в различных регионах страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в Запорожье правоохранители задержали жителя областного центра, который из хулиганских побуждений сообщил о минировании местного дворца культуры.

Таким же образом решила развлечься и одесситка, заявив о заложенной в одном из супермаркетов города взрывчатке. После тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства.

«Террористке» из Одессы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ, привлеченные к проведению операции Объединенных сил разоблачили в Луганской области еще одного «телефонного террориста», который к тому же занимался сбытом военных средств поражения.

Так, правоохранители установили жителя Лисичанска, который угрожал осуществить теракты на общественных объектах города. В ходе проверки информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась, а вот во время обысков по месту жительства «минера» правоохранители обнаружили средства инициации взрыва и элементы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Сейчас в рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 159 УК злоумышленнику объявлено о подозрении. Проверяется информация о его связи с НЗФ боевиков так называемой «ЛНР» и возможной причастности к совершению других преступлений.