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Вчера, 12 марта, на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил работниками Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что гражданин Б. после подготовки в городе Белгород РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа.

Сейчас с гражданином Б. проводятся следственные действия правоохранительными органами Объединенных сил.
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