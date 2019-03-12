Винницкие правоохранители задержали двоих молодчиков, которые прошлой ночью повредили двери храма Серафима Саровского Украинской Православной Церкви.

Фото: 20minut.ua

Инцидент произошел вечером 11 марта, передает местный портал 20minut.ua со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Сообщается, что о факте хулиганства в полицию сообщил помощник настоятеля храма, который рассказал о том, что двое неизвестных металлическим прутом повредили входную дверь церкви.

Злоумышленниками оказались жители Винницы и Винницкого района 25 и 22 лет.

В действиях правонарушителей в полиции усматривают признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 УК (хулиганство), за что предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

О причинах своих действий задержанные полиции не рассказали.