В ночь на 12 марта в Киеве неизвестный обстрелял фасад и окна здания Голосеевского районного суда, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители утром от работников суда получили сообщение о повреждениях на стенах и окнах помещения. По вызову сразу выехали наряды патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа районного управления полиции для документирования события.

Осмотрев служебные кабинеты, фасад здания и прилегающую территорию, правоохранители изъяли гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. В настоящее время полиция продолжает работать на месте для выяснения всех обстоятельств правонарушения, проводится опрос возможных свидетелей и изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.