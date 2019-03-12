Полиция открыла уголовное производство по факту группового нарушения общественного порядка в центре Харькова.

По данным пресс-службы облглавка, 11 марта в 19:50 на проспекте Науки около 50 человек перекрыли движение транспорта в направлении центра города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Полицейские установили, что трое суток назад в доме № 19 по улице Мирной, где проживают указанные граждане, за неосуществление перерегистрации личных счетов было прекращено электроснабжение, в результате чего люди перекрыли движение.

После проведения переговоров, в 21:30 граждане разошлись, движение транспорта возобновлено.

По данному факту следственным отделом Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.