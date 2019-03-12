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Возможно, у нас не будет таких успехов, как у святых отцов, но капля воды, если она капает постоянно в одно место, пробивает камни.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре в первый день Великого поста, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«По милости Божьей, мы, дорогие братья и сестры, начали Святой Великий пост — это время, когда человек должен активно трудиться над своим духовным совершенствованием, над очищением своей плоти и души от скверны, греха и неправды», — напомнил Предстоятель.

Он отметил, что хотя «человек согрешает по трем причинам (соблазняется от дьявола, от плоти, от мира сего)», но есть «одно лекарство, которое помогает человеку очиститься от греха, какой бы грех ни был».

«Это покаяние, — сказал Блаженнейший владыка. — Пост и молитва приводят человека к раскаянию, а покаяние уничтожает грехи. Ради покаяния Господь дает человеку снова и снова благодать прощения, и тогда человек обновляется, становится чистым, непорочным, способным войти в жизнь вечную».

Кроме прочего, пост и молитва умягчают сердечную жестокость: «они делают человека более сострадательным, смиренным, целомудренным».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы, по мере сил своих, постились, молились, — пожелал Митрополит Онуфрий. — Возможно, у нас не будет таких успехов, какие были у святых отцов, но капля воды, если она капает постоянно в одно место, пробивает камни. Так небольшой подвиг, если он совершается с постоянством, со временем разрушает жестокость человеческого сердца, уничтожает нашу враждебность, делает нас сострадательными, любящими Бога и любящими своего ближнего».
ForUm

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