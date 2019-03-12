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С момента вступления в силу закона «О валюте и валютных операциях», предусматривающего отмену ряда ограничений для бизнеса и населения, украинцы купили онлайн около 52 млн долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Валютная либерализация в действии. Украинцы продолжают активно использовать онлайн-банкинг для покупки иностранной валюты, ведь это удобнее, чем покупка в кассах банковских отделений. Бизнес также пользуется новыми преимуществами, в частности, упрощенной процедурой оформления кредитов от нерезидентов. Так, за первый месяц действия нового валютного регулирования население купило в интернете около 52 млн долл. США, а украинские компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами», - отмечает регулятор.

Кроме этого, после отмены лицензий на инвестиции за границу как население, так и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных е-лимитов (2 млн евро для юрлиц и 50 тыс. евро для физлиц в год).
ForUm

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