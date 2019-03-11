По состоянию на 19:00 наблюдаются порывы ветра скоростью до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в Киеве, сообщает ГосЧС.

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый); 12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с;

Для ликвидации последствий непогоды от ГосЧС привлечено 719 чел. личного состава и 171 ед. техники.