Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести норму ГСН относительно обязательного применения при проектировании дорог высших категорий (I категории и других категорий международного и национального значения) модифицированных битумов для повышения надежности, прочности и долговечности дорог. По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог, заявил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

«Качество строительства дорог – постоянная проблема в Украине. И с ней надо заканчивать, внедряя современные европейские и другие решения, которые сегодня широко применяются во всем мире. Сейчас мы обновляем ГСН по проектированию дорог общего пользования и предлагаем внести важную поправку и обязать проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона. Сначала – на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. И по возможности делать это на всех дорогах. Такой материал уже доказал свою эффективность в дорожном строительстве, имеет большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность и прочность. Это бы способствовало удлинению срока службы наших дорог и повышению их надежности и долговечности», - отметил он.

Соответствующая норма содержится в проекте изменений в ГСН В.2.3-4-2015 «Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство».

Согласно им, при разработке проектной документации на строительство автомобильных дорог I категории и автомобильных дорог других категорий международного и национального значения, при варианте нежесткой дорожной одежды, необходимо предусматривать устройство дорожного покрытия с щебеночно-мастичного асфальтобетона на битумах модифицированных с комплексом добавок, который должен предусматривать обязательное использование полимера, а верхнего слоя основания дорожной одежды – из асфальтобетона (в том числе щебеночно-мастичного) на модифицированных битумах.

Проект изменений в ГСН разрабатывается ГП «ГосдорНИИ».