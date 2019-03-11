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Активисты новой украинской Церкви, захватившие храм в селе Мызово Старовыжевского района на Волыни, вернули ключи настоятелю протоиерею Анатолию Мацелику. 

Фото: УПЦ

В Прощеное Воскресенье и первый день Великого Поста верующие УПЦ имели возможность молиться в своей церкви. Событие произошло после решения Суда. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ

Решение Старовиживского суда и, как свидетельствуют местные жители, личные обстоятельства жизни церковных активистов побудили их найти взаимопонимание с религиозной общиной УПЦ и вернуть ключи от церкви для совершения надлежащих богослужений в Великий Пост.

Как сообщалось, 7 марта Старовыжевский районный суд обязал Старовыжевское отделение полиции внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения правонарушений, которые Уголовным кодексом Украины рассматриваются, как «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями <…> сопровождающиеся насилием, обманом или угрозами, совершенным должностным лицом», а также «незаконное препятствование осуществлению религиозного обряда, срыв или угроза срыва религиозного обряда».
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