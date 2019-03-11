Нарушив договоренности, сторонники ПЦУ не позволили настоятелю церкви в честь Архистратига Михаила УПЦ совершить Божественную литургию в храме и сменили на нем замки.

Фото: УПЦ

10 марта, в Прощеное воскресенье, приверженцы новой украинской Церкви ворвались в храм в честь Архистратига Михаила УПЦ в селе Бережница Черновицкой области, спилив на нем замки. Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на своей странице в Фейсбук.

«Нет большей любви, чем срезать замки в Прощеное воскресенье...» – подчеркнули в епархии и попросили святых молитв за религиозную общину захваченного храма в Бережнице.

Отмечается, что инициативная группа, собравшаяся на прицерковной территории в воскресенье утром, не позволила священнику УПЦ Константину, настоятелю храма, провести Божественную литургию. Среди них находился и глава Баниловского сельсовета Василий Соломко. Причина – «мы передумали».

Вместо этого отцу Константину предложили перейти в ПЦУ, на что священнослужитель ответил решительным отказом, заявив, что не будет предавать Христа.

На место событий был вызван наряд полиции, под присмотром которого инициативная группа и спилила замки на храме.

Как стало известно, вместо святой Литургии в Прощеное воскресенье в Бережнице состоялся волейбольный матч, в котором приняли участие Василий Соломко и молодчики, «случайно» приехавшие на школьном автобусе из Банилова в Бережницу и принявшие активное участие в штурме храма и избиении верующих УПЦ.

Как сообщалось, стояние за православную веру в Бережнице длилось 19 часов. 7 марта около 7:00 начался штурм храма, в результате которого прихожане получили телесные повреждения. Закончилось противостояние только в ночь на 8 марта, после того, как глава сельсовета опечатал храм.

В результате молитвенного стояния была достигнута общая договоренность между религиозной общиной УПЦ, главой села Банилов Василием Соломко и сторонниками ПЦУ: стороны договорились о том, что в воскресенье, 10 марта, отец Константин отслужит в храме Божественную литургию, а также будет совершать все богослужения до тех пор, пока судом не будет принято иное решение.