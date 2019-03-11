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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с военными Вооруженных сил Украины получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что на начало 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала мужчина служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в «4-й отдельной мотострелковой бригаде».

По показаниям перебежчика, командирами обоих подразделений были кадровые военные ВС РФ. В частности один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск.

Подвергшись физическим издевательствам и моральным унижениям от «руководящего состава», боевик осознал ошибочность своего решения и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Военнослужащие ВСУ задержали мужчину при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях российских военных и их марионеток в ОРДЛО.

Служба безопасности напоминает, что лица, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении террористической деятельности и способствовали ее предупреждению или прекращению, и если в их действиях нет состава другого преступления, освобождаются от уголовной ответственности.
ForUm

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