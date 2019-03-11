В селе Рудое на Киевщине сторонники новой Церкви Украины срезали замки и захватили храм Украинской Православной Церкви.

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В начале марта якобы большинство общины села решили на собрании перейти в ПЦУ, сообщается в сюжете «Подробностей».

«У нас законный произошел переход в Православную Церковь Украины. А теперь происходят такие возмущения», - говорит Людмила, жительница села Рудое.

Эту информацию опроверг настоятель храма УПЦ. По его словам, незаконно отобрать помещение церкви активисты пытались несколько раз. Сами же прихожане УПЦ на собрании решили не переходить в новую Церковь.

«У нас забрали церковь. Забрали так называемые активисты. Первый звоночек был 18 января, как раз накануне праздника Богоявления. Уже была такая попытка. Пришли люди, для того чтобы убедить батюшку, убедить всех людей - перейти в новую церковную структуру, которая называется ПЦУ. Наши прихожане остались при своем мнении. Мы остались верными Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю - Блаженнейшему митрополиту Онуфрию», - говорит отец Игорь, настоятель Свято-Духовского храма УПЦ.

Жалуются и сами прихожане. Теперь молиться они вынуждены в домах местных жителей.

«Притянули сварку к воротам - начали резать ворота. Мы с еще одной прихожанкой - стали у ворот, не пропускали. Это же наше кровное! Мы там работали! Люди со всей Украины собирали по копеечке на наш храм», - говорит Галина Сергеевна, прихожанка Свято-Духовского прихода УПЦ.

Теперь свою правоту прихожане Свято-Духовского прихода настроены отстаивать в судах.