В Московском Патриархате заявили, что у сторонников Православной Церкви Украины нет права переводить в ее подчинение часовню Святого Владимира Украинской Православной Церкви в Антарктиде.
Фото: uac.gov.ua
Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, передает «Интерфакс».
«Если говорить о часовне, находящейся в Антарктиде, то она не может принадлежать так называемой "Православной Церкви Украины", потому что эта псевдоцерковная структура своим создателем, Константинопольским Патриархатом, изначально лишена права создавать храмы, или часовни, или какие-либо места своего присутствия за пределами Украины», - сказал он.
«Поэтому если они хотят передать кому-то эту часовню, то они могут ее передать только Константинопольскому Патриархату», - добавил архиерей.
Он напомнил, что на протяжении многих лет эта часовня окормлялась канонической Украинской Церковью, туда ездили епископы и священники УПЦ.
«А вот почему президенту Порошенко понадобилось именно сейчас в срочном порядке переводить эту маленькую часовню в новосозданную структуру... Ну, может быть, он надеется поправить свой рейтинг в Украине за счет каких-то голосов, которые он получит в Антарктиде», - пошутил митрополит Иларион.
Как сообщалось, с инициативой перевести упомянутую часовню из юрисдикции УПЦ в юрисдикцию ПЦУ выступило месяц назад руководство Национального антарктического научного центра.
Храм Святого Владимира, самое южное культовое сооружение мира, возвели на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" в 2011 году. Средства на изготовление и доставку часовни на станцию предоставили благотворительные российские православные и научные фонды, а также директор Национального антарктического научного центра.
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