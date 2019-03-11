Морской буксир «Корець» ВМС Украины во время проведения мероприятий боевой подготовки в Азовском море сопровождали три корабля ФСБ России, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«С целью выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир «Корец» совершил плановый выход в море», – говорится в сообщении.

По данным штаба, во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, после визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следовать курсом «Корца».

«Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ «Краснодарец» (проект 10412, шифр «Светлячок»). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял «Корец» на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди. Несмотря на «неприятное соседство», на борту буксира «Корец» отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнили упражнения практических стрельб из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия. Выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром «Корец» прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации. Все задания на выход в море были отработано», – сказано в сообщении.