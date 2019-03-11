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В ходе 40-й сессии ООН по правам человека в Женеве, 8 марта, было заявлено о нарушении прав верующих в Украине и Черногории. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщил журналистам куратор Восточноевропейской правозащитной группы, сербский правозащитник протоиерей Меладин Митрович, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он подчеркнул, что православные Сербии не могут оставаться равнодушными к проблемам Украинской Православной Церкви, которую поддерживают и считают единственной канонической Православной Церковью в Украине.

«С сожалением вынуждены констатировать, что действия патриарха Варфоломея по созданию в Украине новой церковной структуры – Поместной Церкви Украины – уже приводят к массовым нарушениям прав человека, так как украинская власть, игнорируя нормы международного права и свободу выбора верующих, продолжает принуждать православных христиан переходить в другую конфессию, которая более выгодна Президенту Украины Петру Порошенко в связи с грядущими выборами», - сказал Меладин Митрович. 

Протоиерей отметил, что принятие в Украине закона о принуждении к изменению исторического названия УПЦ является ярким «примером грубого и незаконного вмешательства политиков в дела внутреннего церковного устроения, в право верующих самостоятельно определять все аспекты и стороны своей религиозной практики, в том числе и названия своих общин».

«Эти проблемы знакомы нам, так как в Черногории, Македонии правящие политики также стремятся вмешаться в Православие и пробуют диктовать верующим, в какую Церковь им нужно ходить, – подчеркнул сербский правозащитник. – Они тоже поддерживают раскольнические организации, стремясь разъединить Православие и оторвать от него часть верующих людей».

При этом он убежден, все подобные попытки политиков будут обречены на провал, поскольку православные христиане и Украины, и Македонии остаются верными Христу и будут защищать свои права всеми законными способами.

«И сегодня международное право на нашей стороне, на стороне правды. И даже если некоторые политики думают, что они смогут путем беззакония захватывать наши храмы или причинять какой-то земной вред, то это временно, и мы верим в то, что милостью Божией правда может восторжествовать еще при этой временной мирской жизни», – резюмировал Митрович.
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