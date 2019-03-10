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Украинец Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе.

Еще один украинец Руслан Ткаленко пришел на финиш под 38-м номером.

На заключительной стрельбе лидер Йоханнес Бе допустил три промаха и пока отправился на штрафные круги, украинский биатлонист отстрелялся чисто. Другие соперники также имели промахи, поэтому на финальный круг Пидручный оторвался с 15-ю секундами преимущества над Бе и смог заполучить победу.

27-летний украинец, который стал единственным среди преследователей кому удалось закрыть все мишени на последнем рубеже, полностью выложился на финишном круге и не подпустил к себе реактивного Бё-младшего. Пидручный финишировал первым и принес мужскому украинскому биатлону первое золото чемпионатов мира!
ForUm

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