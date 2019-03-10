В Москве прошел митинг против закона об изоляции Российской Федерации от интернета, принятый в первом чтении Госдумой РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, митинг начался сегодня в 14.00 по местному времени на проспекте Сахарова. Акция против принятия «закона Клишаса» организована Либертарианской партией России (ЛПР).

По данным волонтерского объединения "Белый счётчик», на 15:15 мск через установленные полицией рамки на проспект Сахарова прошли более 14 тыс. человек. Участники держат плакаты с надписями «Руки прочь от интернета», «Правительство России в отставку» и др.

Как сообщила пресс-секретарь ЛПР на странице «Соня Блейд» в Twitter, полиция задержала восемь волонтеров, раздающих воздушные шары для посетителей митинга. «Причину не озвучивают», - написала она. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил в Twitter, что перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары «беспилотным летательным средством». «Изъяли их и погрузили в полицейский автобус», - написал он.

ЛПР на странице в Facebook сообщает, что полицейские также изъяли баннеры для сцены митинга. "Полиция изъяла баннеры для сцены и звуковых башен без объяснения причин. При этом текст баннеров полностью соответствует заявке. Никакой символики запрещенной на них не было. Специально нарисовали все максимально аккуратно», - утверждают в партии. Согласно заявлению организаторов митинга, российская власть постоянно сжимает пространство свободы и вводит репрессивные законы.

«По телевизору и со страниц кремлевских газет эксперты наперебой рассказывают, что в реальности до изоляции российского сегмента сети дело не дойдет, и что все это просто мера предосторожности. В действительности они просто льют воду на мельницу дальнейших репрессий. Точно так же 20 лет назад они рассказывали, что в России невозможно уничтожить СМИ, а 8 лет назад – что они не будут сажать за мемы», - говорится в заявлении.

Организаторы акции подчеркивают, что Россия – это не Иран и не Северная Корея. «Мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает все, чтобы мы продолжали отставать от запада. [...] Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», - говорится в заявлении. 12 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от всемирной сети.

Авторы документа, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы РФ Андрей Луговой (ЛДПР) отмечают, что законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре 2018 года, и направлен, прежде всего, против угроз из-за рубежа.

