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Столица
КП «Киевский метрополитен» сообщает пассажирам о возможном внесении изменений в работу в воскресенье, 10 марта, из-за проведения футбольного матча.
Об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.
«Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Арсенал» (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.
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