Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и посла Украины в США Валерия Чалого провела переговоры в Пентагоне о прямых закупках американского оружия, а также других аспектах усиления обороны Украины.

Об этом сообщили в пятницу в Посольстве Украины в Соединенных Штатах.

«Стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, которое предоставляет полномочия Министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом и позволяет нашей стране стать полноценным участником программы Пентагона «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales, FMS)», - отмечается в сообщении.

При этом, особое внимание уделялось ситуации в районе Черного и Азовского морей, а также вопросу освобождения украинских моряков, незаконно захваченных Россией.

«Чиновники Пентагона выразили солидарность с украинским народом, который борется с российской агрессией, и отметили, что вопрос ужесточения украинского флота приобретает особое значение в контексте углубления политики помощи нашему государству»,- отметили в украинском посольстве.

Американская сторона заверила, что предпримет все возможные меры, чтобы добиться скорейшего освобождения украинских моряков и усиления военно-морского присутствия сил США и НАТО в акватории Черного моря.