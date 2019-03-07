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Киевский райсуд Одессы объявил приговор обвиняемому в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает пресс-служба суда, мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы за издевательства над котятами.

В течение нескольких месяцев 2018 сожительница обвиняемого через социальную сеть Facebook брала в дом котят, которые находились под попечительством волонтеров.

Однако, получив указанных животных, мужчина не давал им соответствующих условий для проживания.

Напротив, обвиняемый, получая болезненное самоудовлетворение, наносил им боль, страдания, путем нанесения ударов, причинение повреждений и подвергая их воздействию термических факторов.

Рассмотрев дело, суд признал 37-летнего мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Также суд присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Окончательный срок заключения составляет 7 лет и 6 месяцев.

Отметим, что приговор суда не вступил в законную силу.
ForUm

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