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Карточка первой зампредседателя Верховной Рады Ирины Геращенко голосовала на утреннем заседании парламента 26 февраля, в то время как сама нардеп находилась в Одессе. А по данным письменной регистрации нардепов, от имени Геращенко кто-то еще и поставил подпись о ее присутствии, сообщает движение ЧЕСТНО.

26 февраля Геращенко посетила Одессу в составе делегации во главе с Президентом Петром Порошенко. Там борту эсминца ВМС США «Дональд Кук» чиновники провели встречу с американскими и европейскими дипломатами. Об этом Геращенко написала в Facebook.

Движение ЧЕСТНО проверяет всех нардепов, которые стали по сути VIP-агитаторами кандидатов в президенты и в рабочее время прогуливают заседания парламента. Поездка Геращенко и Порошенко попала в дайджест о ходе агитационной кампании в Одесской области.

В тот день состоялись два пленарных заседания Верховной Рады – утреннее и вечернее. Как свидетельствуют видеозаписи трансляций парламентского телеканала «Рада», на утреннем заседании Геращенко отсутствовала, но появилась на вечернем.

Однако, по данным электронной регистрации, карта вице-спикера была зарегистрирована на обоих заседаниях.

Более того, ее карточка приняла участие в 5 из 15 голосований на утреннем заседании (все пять раз – «за»). В частности, Геращенко голосовала за проект закона об одобрении решения Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины 2019 для участия в многонациональных учениях (№10067).

Вероятно, при отсутствии Геращенко кто-то проголосовал ее карточкой. Но о якобы присутствии депутата на утреннем заседании свидетельствуют также данные письменной регистрации. Значит, кто-то от имени Геращенко еще и поставил подпись в регистрационной книге.

Движение ЧЕСТНО обратилось к первой замглавы ВРУ за комментарием по этой ситуации. На телефонные звонки, сообщения в Facebook и Viber Геращенко не ответила. Впоследствии в SMS помощник нардепа сообщил, что она находится в командировке, и попросил прислать вопрос на электронный адрес. Ответа от Геращенко пока нет.

 

Напомним, ст. 84 Конституции Украины предусмотрено, что народные депутаты на заседаниях Верховной Рады голосуют лично.
ForUm

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