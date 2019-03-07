также в разделеЭкономика
Ощадбанк выплатил по еврооблигациям $420 миллионов 12
Коболев: Облгазы продавали промышленности газ, предназначенный для населения 273
Все новые карты Visa с апреля будут бесконтактными 39
В Украине снова начал дорожать авгогаз 25
Правительство упростило трудоустройство иностранцев 29
Коболев назвал незаконным решение Кабмина не продлевать с ним контракт 61
Опережает прогнозы: У Гройсмана заявили о росте экономики 30
Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службах 28
В Украине отменили книгу жалоб и предложений 51
Кабмин объявил конкурс на должность главы «Нафтогаза» 113
В рейтинге Forbes – семь украинцев 68
Международные резервы Украины сократились почти на 3% 52
«Нафтогаз» призвал Кабмин учесть установку счетчиков в финплане компании 21
В Украине планируют установить граничный тариф на тепло 90
Кабмин еще раз снизил норму потребления газа населением без счетчиков 107
Местным властям поручили защитить граждан от необоснованных начислений за газ 49
Гройсман пояснил, почему в разных регионах отличаются тарифы на тепло 82
В Кабмине заявили, что отменное судом постановление о газе утратило силу 318

Если средняя заработная плата украинцев будет на уровне 500 долларов, это может положительно повлиять на решение проблемы оттока кадров за границу.

Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает Укринформ.

«Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривен. Но считаю, что та цель, которую вы ставите своим среднесрочным планом, нашим среднесрочным планом, заработная плата в 500 долларов в Винницкой области даст возможность изменить ход событий по оттоку рабочих кадров за пределы нашей страны. Украинцы должны возвращаться и работать на собственную экономику и на собственный успех», - отметил Гройсман.

По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением. «В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году», - отметил Премьер-министр.

По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. «Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их», - отметил Гройсман.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
30
Теги