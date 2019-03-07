Если средняя заработная плата украинцев будет на уровне 500 долларов, это может положительно повлиять на решение проблемы оттока кадров за границу.

Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает Укринформ.

«Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривен. Но считаю, что та цель, которую вы ставите своим среднесрочным планом, нашим среднесрочным планом, заработная плата в 500 долларов в Винницкой области даст возможность изменить ход событий по оттоку рабочих кадров за пределы нашей страны. Украинцы должны возвращаться и работать на собственную экономику и на собственный успех», - отметил Гройсман.

По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением. «В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году», - отметил Премьер-министр.

По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. «Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их», - отметил Гройсман.