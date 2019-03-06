В селе Каменка вблизи Днипра ликвидировали пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что пожар был ликвидирован в 17:48.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 69 человек личного состава и 16 единиц техники ГосЧС.

Напомним, возгорание в здании ангара предприятия возникло в 8:35, в 14:27 пожар локализован.