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В селе Каменка вблизи Днипра  ликвидировали пожар на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 17:48.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 69 человек личного состава и 16 единиц техники ГосЧС.

Напомним, возгорание в здании ангара предприятия возникло в 8:35, в 14:27 пожар локализован.
ForUm

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