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5 марта глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич в составе украинской делегации членов ВСЦиРО встретились с Президентом Государства Израиль Реувен Ривлин.

Фото: Офис Президента Государства Израиль

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы, во время встреч на высшем уровне в Иерусалиме делегация Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций подчеркнула необходимость сохранения безвизового режима между Украиной и Израилем.

Более подробно о дальнейшем развитии паломничества в обе страны члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудили с представителями израильского правительства.

Стороны обменялись заявлениями о солидарности Израиля с Украиной и о поддержке Государства Израиль на международном уровне во время встречи украинских религиозных деятелей с членами МИД Израиля. 

Кроме этого, участники встречи обсудили вопросы обеспечения религиозной свободы для верующих разных конфессий и представителей разных культур.
ForUm

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