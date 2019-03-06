Контртеррористическое управление британской полиции выясняет происхождение трех пакетов с взрывчатым веществом, найденных во вторник около двух лондонских аэропортов, а также на железнодорожной станции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт полиции Лондона.

«Специалисты определили, что найденные пакеты - все белые почтовые пакеты размером А4 - это небольшие самодельные взрывные устройства. Эти устройства по предварительным выводам способны при открытии вызвать небольшой пожар», - говорится в сообщении.

Первое устройство было обнаружено около 10:00 возле аэропорта Хитроу. По сообщениям полиции, пакет сгорел, когда его раскрыли сотрудники офисного здания, находящегося неподалеку от терминала.

В 11:40 британская транспортная полиция была вызвана на другой подозрительный пакет, найденный в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо.

В 12:10 полиция выехала на вызов из-за третьего пакета, найденного недалеко от небольшого аэропорта Лондон-Сити.