В дар Церковно-археологическому музею Киевских духовных школ передана старообрядческая старопечатная книга 1912 года издания.

Фото: КДАиС

Как сообщается на сайте КДАиС, артефакт под названием «Сборник, собранный из книг Священного и святооттеческого писаний, творений святых отец и учителей Церкви и внешних писателей» передал музею клирик Киевской епархии УПЦ протоиерей Василий Тарасов.

«Данная книга имеет историческую и культурную ценность», – отмечают в КДА.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.