Новый храм Украинской Православной Церкви освящен в селе Диброва Киверцовского района Волынской области 5 марта.
Фото: УПЦ
Чин освящения и Божественную литургию в церкви преподобного Серафима Саровского совершил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, сообщает официальный сайт УПЦ.
Во время Литургии епископ Нафанаил удостоил настоятеля храма священника Виктора Обдара права ношения палицы за богослужением.
В завершение торжеств управляющий епархией наградил самых активных прихожан храма медалями «Волынской иконы Божией Матери» и благословенными грамотами.
Архипастырь поблагодарил всех потрудившихся в возведении и благоукрашении Серафимовского храма, отметив их особый вклад в дело строительства Дома Божьего.
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