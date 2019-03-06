Во вторник, 5 марта, в храме Рождества Богородицы пгт. Ратное на Волыни священники УПЦ совершили отпевание военнослужащего 24 бригады Николая Харкевича.
Фото: УПЦ
Как сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ, военнослужащий умер в военном госпитале в городе Харькове.
Протоиерей Анатолий Гурский выразил соболезнования близким и родным покойного и призвал присутствующих молиться об упокоении новопреставленного раба Божия воина Николая.
Ранее сайт volyn24.com сообщал, что в пятницу, 1 марта, в Харьковском госпитале из-за осложнений после гриппа умер военнослужащий 24 бригады Николай Валерьевич Харкевич.
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