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Во вторник, 5 марта, в храме Рождества Богородицы пгт. Ратное на Волыни священники УПЦ совершили отпевание военнослужащего 24 бригады Николая Харкевича.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ, военнослужащий умер в военном госпитале в городе Харькове. 

Протоиерей Анатолий Гурский выразил соболезнования близким и родным покойного и призвал присутствующих молиться об упокоении новопреставленного раба Божия воина Николая.

Ранее сайт volyn24.com сообщал, что в пятницу, 1 марта, в Харьковском госпитале из-за осложнений после гриппа умер военнослужащий 24 бригады Николай Валерьевич Харкевич.
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