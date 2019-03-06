В городе Каменка-Бугская возник пожар на территории завода в кирпичном одноэтажном складе.

Сообщение о возгорании поступило 5 марта в 22:01, информирует пресс-служба ГосЧС.

К месту вызова немедленно выехали спасатели по повышенному номеру вызова.

Пожар локализован в 23:51 и ликвидирован в 00:18. В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 1800 кв. м и 500 т семян. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня и тем самым спасли соседнее здание и сушку зерна.

К ликвидации пожара привлекали 46 спасателей и 10 единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.