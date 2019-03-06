также в разделеПроисшествия
В Запорожье напали на бывшего главного антикоррупционера ОГА 27
В зоне ООС ранены двое военных 15
В Ривненской области на ходу сгорел поезд 60
Голландцы вывезли из Украины в Румынию 84 кг героина 44
На Хмельнитчине от кори умер младенец 27
ООС: боевики вели огонь из танков и артиллерии, 1 военный погиб 45
На Полтавщине погиб восьмилетний мальчик, выпав из трактора 53
На Донбассе погиб военный 1999 года рождения 126
На Волыни в погоне за нарушителем пострадал полицейский 37
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранен военный 30
Во Львове из-за наезда поезда погиб мужчина 65
Ночью в Одессе напали на журналиста 260
В Кривом Роге горят торговые павильоны 65
В Харькове подросток зарезал свою бывшую 14-летнюю девушку 74
Оккупанты трижды открывали огонь по украинским позициям 34
На трассе Киев - Одесса обнаружили крупную партию контрабандных сигарет 45
Под Одессой парень застрелил пенсионерку и ее внука 90
В Луганской области задержали боевика 30

В городе Каменка-Бугская возник пожар на территории завода в кирпичном одноэтажном складе.

Сообщение о возгорании поступило 5 марта в 22:01, информирует пресс-служба ГосЧС.

К месту вызова немедленно выехали спасатели по повышенному номеру вызова.

Пожар локализован в 23:51 и ликвидирован в 00:18. В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 1800 кв. м и 500 т семян. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня и тем самым спасли соседнее здание и сушку зерна.

К ликвидации пожара привлекали 46 спасателей и 10 единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги