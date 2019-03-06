5 марта российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, 6 раз применив запрещенное вооружение. Об этом говорится в сводке штаба ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг 6 раз обстрелял позиции ВСУ:
из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;
из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное;
из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино;
дважды, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески;
из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское.
В результате обстрелов двое военных получили ранения.
Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств.
По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, двое ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
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