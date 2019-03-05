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Вышла в свет книга «Последняя точка. Удивительные свидетельства монахов и иных лиц, живыми проходивших мытарства».

Фото: lavra.ua

Как сообщается на сайте Киево-Печерской лавры, книга вышла в издательстве «Горлица» и в ней изложены исповеди и рассказы с воспоминаниями монахов и людей, переживших мытарства за веру.

«Господь, жалея нас и видя плачевное состояние нынешнего человека, сохранил для нашей духовной пользы уникальные свидетельства Своих избранников, впоследствии ставших в большинстве своем монахами. Слово их как удар в било для дремлющих наследников святых предков и действенно приводит в чувство. Поведанное на страницах книги священством, братией и сестрами во Христе воистину необычайно», - говорится в сообщении. 

Необыкновенную ценность и чрезвычайный интерес представляет свидетельство митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, Наместника Киево-Печерской лавры. По воле Божией владыка поделился сокровенным и очень личным — историей своего отца и выпавшими на его же долю запредельными испытаниями на грани жизни и смерти. 

Не меньше потрясает рассказ архимандрита Аврамия (Куявы), духовника Киево-Печерской Лавры о мытарствах его собрата и сомолитвенника отца Пиора. Они вместе подвизались в Киево-Печерской лавре до ее закрытия в 1961 году богоборческими властями. 

«Издание представляет и другие удивительные свидетельства из первых уст о недоступном взору живых и является весьма редким образцом православной мистики», - сказано в рецензии на книгу.

Книга издана по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, а также имеет гриф Издательского отдела УПЦ.
ForUm

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