Кабинет Министров Украины планирует установить граничный тариф на централизованное отопление.



Об этом на заседании селекторного совещания в правительстве заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.

По словам министра, в стране еще остались единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают «космическую» стоимость теплоносителя.

«Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился», - сказал Рева.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на тепло в домах украинцев зависит не столько от цены газа, сколько от стоимости производства, четкого учета потребления и мероприятий по энергосбережению.