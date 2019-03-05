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Кабинет Министров Украины планирует установить граничный тариф на централизованное отопление.

Об этом на заседании селекторного совещания в правительстве заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.

По словам министра, в стране еще остались единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают «космическую» стоимость теплоносителя.

«Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился», - сказал Рева.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на тепло в домах украинцев зависит не столько от цены газа, сколько от стоимости производства, четкого учета потребления и мероприятий по энергосбережению.
ForUm

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