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Цена на тепло в домах украинцев зависит не столько от цены газа, сколько от стоимости производства, четкого учета потребления и мероприятий по энергосбережению. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания, посвященного вопросам тарифообразования на тепло и горячую воду для населения, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня в регионах «есть над чем задуматься». «Цена на газ для теплоснабжающих организаций - одинакова. Но когда мы смотрим на тарифы на тепло, то у нас есть серьезная разница по стоимости тепла в одних городах, и в других, - сказал глава правительства. - Стоимость тепла и воды зависит от технологии производства, учета и мероприятий по энергосбережению».

Премьер-министр привел несколько примеров, как колеблется стоимость одной Гкал тепла в разных городах. По его информации, в Ивано-Франковске 1 Кгал тепла стоит 1312 грн, в Житомире - 1389 грн, Мариуполе - 1303 грн, в Виннице - 1375 грн, Киеве - 1317 грн. Вместе с тем в Луцке - уже 1847 грн, в Кропивницком - 1852 грн, Чернигове - 1737 грн.

«При чем здесь цена газа? Что для Луцка, что для Ивано-Франковска цена газа одинакова!  Но при одинаковой цене на газ имеем разницу в 30-40% на стоимость тепла. Я понимаю, что разница может быть. Но потому, что технологии производства разные. И тут возникает вопрос: а что сделали местные руководители, ведь большинство ТКЭ принадлежит муниципалитетам?» - отметил Гройсман

Премьер-министр привел и другие данные. Так, в прошлом году на проекты именно по модернизации коммунальных сетей и на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов было выделено 12,5 млрд грн. Однако потрачено только 3 млрд грн. «Сегодня у нас 20 тыс. км сетей. Сколько отремонтировали, знаете? Только 240 км сетей. Чувствуете разницу? Мы из 12,5 млрд только 3 направили на эти цели. Аварийных сетей в стране - 7 тыс. км. И владельцы их - местные власти. Это ваша ответственность!» - сказал глава правительства

Гройсман обратил внимание на то, что отсутствие энергосбережения ведет к потерям при транспортировке тепла на уровне около 15%. Именно поэтому, обращаясь к местным голов, глава правительства подчеркнул, что нужно системно подойти к решению вопроса.

«Призываю городских голов - подайте четкий план модернизации и развития ЖКХ на 2019-2020 годы. И хотел бы, чтобы часть средств инвестировали в котельные, в сети. Не гонитесь за дешевой славой, которая потом дорого обходится людям», – сказал Гройсман.
ForUm

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