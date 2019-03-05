Вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт мог совершить самоубийство на фоне депрессии из-за развода и раздела имущества с женой, моделью и диджеем Маюми Каи (DJ MAYUMI).

Как сообщает 112 Украина со ссылкой на The Sun, за несколько дней до смерти музыкант должен был выставить на продажу свой дом в Великобритании, в графстве Эссекс.

Отмечается, что после разрыва отношений с Маюми Каи, с которой они поженились в 2006 году, Флинт впал в сильную депрессию и, возможно, начал употреблять наркотики.

Напомним, 4 марта в своем доме в Эссексе был найден мертвым вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт. Музыкант покончил жизнь самоубийством.