Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым», - сказал он.

Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать.

«Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует», - подчеркнул белорусский лидер. Президент также напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», - сказал Александр Лукашенко. «Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать», - добавил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.

При этом Лукашенко отметил, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.