Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.

Как заявил Лукашенко на пресс-конференции 1 марта в Минске, 98% белорусов на возможном референдуме об объединении с Россией высказались бы против такого шага, передает Радио Свобода.

«Чем плохо заниматься союзным строительством, но жить в своем доме?» - сказал белорусский президент.

Он заверил, что в разговорах с президентом России Владимиром Путиным они эту позицию «решили», а сказанная ранее фраза о «единении на уровне президентов», по его словам, была шуткой.

В то же время Лукашенко добавил, что если говорить о принципе равноправия, то почему не говорят, чтобы присоединить Россию к Беларуси, а не наоборот.

В середине февраля президент Беларуси на третий день встречи с президентом России заявил, что вопрос суверенитета является «святым», а вероятность объединения двух стран зависит только от воли их граждан.