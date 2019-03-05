В Службе безопасности Украины заявляют, что установка спецслужбой оборудования для просушки в Киеве по адресу улица Белорусская, 26, не связано ни с одним из кандидатов в президенты. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.



«Служба безопасности Украины действует исключительно в пределах и в порядке, предусмотренных украинским законодательством и Конституцией Украины. СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты.

«Все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией», – сказано в сообщении.

Как сообщает отдел коммуникации столичного главка полиции, 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

«Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы», –говорится в сообщении.

Сотрудники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.